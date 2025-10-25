Происшествия

В Волгограде посёлок Горьковский из-за аварии остался без электроэнергии

Происшествия 25.10.2025 20:20
25.10.2025 20:20


25 октября в Волгограде произошла крупная авария на сетях электроснабжения. В Советском районе Волгограда оказался полностью обесточен посёлок Горьковский. О произошедшем сообщили местные жители. По словам волгоградцев, авария совпала с началом сильного ливня.

- Пошёл сильный дождь, и через час где-то пропал свет. Электроэнергии нет во всём посёлке. Все спасаются кто чем может. Некоторые зажигают фонарики на телефоне, у кого-то в окнах виден тусклый свет от свечей, — рассказал журналистам один из местных жителей.

Аварийную ситуацию на местной подстанции подтвердили в ресурсоснабжающей организации.

- Вечером произошло локальное технологическое нарушение на сетях компании. Ремонтная бригада оперативно выехала на место, — подчеркнули в пресс-службе АО «ВМЭС».

Отметим, по данным специалистов, восстановление энергоснабжения населённого пункта займёт около 2-3 часов.

