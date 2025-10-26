Общество

«Важно не бороться с сезоном, а просто жить»: врач-психиатр рассказала, почему осень выбивает из нас все силы

26.10.2025 10:00
В холодный осенний день желание остаться в теплой кровати порой пересиливает все самые благородные цели и помыслы. С возвращением в жизнь тяжёлых курток, серого неба и тусклых пейзажей горожан одолевает не только меланхолия, но порой и апатия. О сезонных изменениях в организме, тревожных сигналах психики и влиянии на человека устойчивых стереотипов об «унылой поре» расскажем в материале ИА «Высота 102».

Удар как по физическому, так и по психологическому состоянию волгоградцев природа наносит стиранием прежних красок и сокращением светового дня. Со сменой сезонов жизнь ощущается иначе и из-за нехватки питающего энергией солнца.

- Сезонные изменения действительно могут заметно влиять на эмоциональное и физическое состояние человека. Это в первую очередь связано с биоритмами, уровнем солнечного света, колебаниями температуры и продолжительности дня, - объясняет волгоградский врач-психиатр Татьяна Переходнова. - Световой день напрямую влияет на выработку серотонина и мелатонина — гормонов, регулирующих настроение, сон и уровень энергии. Наиболее чувствительными к этим изменениям оказываются осень и весна. Осенью у горожан снижается активность, появляется легкая тоска, желание уединиться — организм адаптируется к уменьшению света. Весной, напротив, на фоне гормональной перестройки и активации обменных процессов может усиливаться тревожность и раздражительность.


Чувство усталости, которое буквально магнитит к кровати, волгоградские врачи скорее всего назовут нормой. Правда, при одном важном условии - перенастройка организма занимает в среднем одну-две недели. Если же желание закрыть все рабочие чаты и зарыть голову в песок длится намного дольше, горожанам советуют не списывать проблему только лишь на осеннюю хандру и запланировать поход к врачу.

- При смене погоды и сезонов волгоградцы могут жаловаться на апатию, усталость, сонливость, снижение концентрации внимания и мотивации, - предупреждает эксперт проекта «ФактЧек: Здоровье без мифов - Это нормальная адаптационная реакция организма, которая обычно проходит за 1–2 недели. А вот если эти симптомы сохраняются больше месяца и сопровождаются нарушением сна, стойкой потерей интереса к жизни, чувством вины или безнадежности, важно обратиться к врачу- психотерапевту или психиатру, чтобы исключить депрессию или другие аффективные расстройства. Сама по себе смена сезонов редко бывает единственной причиной депрессии, но может стать пусковым фактором при наличии предрасположенности — генетической, психологической или биохимической. Например, у людей с сезонным аффективным расстройством (САР) осенне-зимний период регулярно сопровождается снижением настроения, тягой к углеводам, сонливостью и апатией. В этом случае важно не ждать, пока «само пройдет, а заранее позаботиться о профилактике.


Удивительно, но порой на состояние горожан влияет само предвкушение осени, как сезона для грусти. Представьте этот образ - закутавшись в пальто, человек шуршит сухими листьями на осенних тропинках и с задумчивым выражением лица ностальгирует по лету...

- Культурные ассоциации и впрямь способны повлиять на наше состояние. Осень в коллективном бессознательном связана с завершением, увяданием, подведением итогов. Мы воспринимаем её, как «время меланхолии», и это ожидание само по себе может окрашивать внутреннее состояние. Это типичный пример психосоматической взаимосвязи — когда психологические установки и эмоциональный фон влияют на самочувствие. Важно помнить: меланхолия не равна депрессии. Легкая задумчивость и замедление — естественные и даже полезные процессы, если они не превращаются в безысходность, - настаивает врач-психиатр.


И все же сезон, окутанный поэтичностью и собственной философией, вовсе не лишен своих красок. Во много его характер будет зависеть от нашего личного настроя и желания дышать полной грудью в любое время года, убеждена Татьяна Переходнова.

- Главное — не бороться с сезоном, а помогать себе адаптироваться. Поддерживать стабильный режим сна, больше бывать на свету, включать в своё расписание физическую активность, пускай даже очень умеренную — прогулки, йогу, плавание. В это время важно сохранять социальные контакты: разговор с близкими и поддержка сообщества часто оказываются мощным антидепрессантом, - заключает специалист. - В свой рацион полезно добавлять продукты, богатые триптофаном (например, рыбу, орехи, молочные продукты). А еще в момент перехода на новый ритм не стоит перегружать себя обязательствами. Тогда хоть осень, хоть любой другой сезон не будет терять своих красок и пугать одним лишь приближением.

Фото из архива V102.ru

