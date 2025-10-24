Селяне остались без продуктового магазина под Волгоградом из-за скупости его хозяйки





В Калачевском районе Волгоградской области в поселке Ильевка приставы по решению суда опечатали продуктовый магазин. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной тому послужила чрезмерная настырность хозяйки торговой точки, которая не хотела платить по счетам энергетикам.

Как прокомментировали информагентству в ПАО «Волгоградэнергосбыт», находчивая предприниматель подключила торговую точку вместе со всем оборудованием к электросети в обход счетчика. Когда нарушение вскрылось, наворованного электричества оказалось на сумму более 1,2 миллиона рублей.

Как и положено по факту нарушений контролеры составили акт о неучтенном потреблении электроэнергии и произвели на его основе соответствующий расчет.

– Абоненту был выставлен счет на оплату, но погашать задолженность жительница поселка отказалась, что послужило основанием для обращения с иском в суд, – поясняют энергетики. –Изучив материалы дела, суд постановил взыскать с предпринимательницы стоимость безучетного потребления, проценты и расходы по оплате государственной пошлины. Но и это решение женщина проигнорировала.

В итоге исполлист о принудительном взыскании средств был направлен в Калачевское районное отделение судебных приставов. В ходе последующего рейда на магазин площадью 324,2 кв.м. в поселке Ильевка был наложен арест. В настоящее время проводится оценка имущества для передачи на торги.