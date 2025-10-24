Расследования

Селяне остались без продуктового магазина под Волгоградом из-за скупости его хозяйки

Расследования 24.10.2025 15:07
0
24.10.2025 15:07


В Калачевском районе Волгоградской области в поселке Ильевка приставы по решению суда опечатали продуктовый магазин. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной тому послужила чрезмерная настырность хозяйки торговой точки, которая не хотела платить по счетам энергетикам. 

Как прокомментировали информагентству в ПАО «Волгоградэнергосбыт», находчивая предприниматель подключила торговую точку вместе со всем оборудованием к электросети в обход счетчика. Когда нарушение вскрылось, наворованного электричества оказалось на сумму более 1,2 миллиона рублей.

Как и положено по факту нарушений контролеры составили акт о неучтенном потреблении электроэнергии и произвели на его основе соответствующий расчет. 

– Абоненту был выставлен счет на оплату, но погашать задолженность жительница поселка отказалась, что послужило основанием для обращения с иском в суд, – поясняют энергетики. –Изучив материалы дела, суд постановил взыскать с предпринимательницы стоимость безучетного потребления, проценты и расходы по оплате государственной пошлины. Но и это решение женщина проигнорировала.

В итоге исполлист о принудительном взыскании средств был направлен в Калачевское районное отделение судебных приставов. В ходе последующего рейда на магазин площадью 324,2 кв.м. в поселке Ильевка был наложен арест. В настоящее время проводится оценка имущества для передачи на торги.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.10.2025 15:54
Расследования 24.10.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2025 13:52
Расследования 24.10.2025 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.10.2025 20:07
Расследования 23.10.2025 20:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.10.2025 19:34
Расследования 23.10.2025 19:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.10.2025 16:03
Расследования 23.10.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.10.2025 15:06
Расследования 23.10.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.10.2025 13:11
Расследования 23.10.2025 13:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.10.2025 12:25
Расследования 23.10.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.10.2025 08:08
Расследования 23.10.2025 08:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2025 21:40
Расследования 22.10.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2025 16:31
Расследования 22.10.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2025 14:06
Расследования 22.10.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2025 09:11
Расследования 22.10.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2025 13:09
Расследования 21.10.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2025 11:30
Расследования 21.10.2025 11:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:13
«Фигачат прямо в грязь и лужи»: волгоградцы сняли на видео «свинский» ремонт дороги в поселке МайскийСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Волгоградское село «законсервировали» из-за смертельного бешенстваСмотреть фотографии
16:51
Новые возможности нейросетей: ИИ-ассистент ускорит обслуживание в салонах связиСмотреть фотографии
16:18
Теперь и ЗАГС? На «Волгоград Арене» сыграли первую свадьбуСмотреть фотографии
16:03
Охотникам разрешили убивать саратовских лис и волковСмотреть фотографии
15:59
«Красный октябрь» экспонировал производственные возможности на «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
15:54
Волгоградскую рецидивистку осудили на 2 года за кражу денег у инвалидаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде подключили к сети новый участок водовода на улице РокоссовскогоСмотреть фотографии
15:07
Селяне остались без продуктового магазина под Волгоградом из-за скупости его хозяйкиСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде у бородача забрали тонированную «Ниву» за неуплату 264 штрафов ГИБДДСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
ПСБ провел серию экспертных дискуссий «Курс на развитие» на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
14:48
Женам и детям 16 волжан, погибших на СВО, передали наградыСмотреть фотографии
14:14
Из-за ДТП в Волгограде встало движение на Ангарском и Второй продольнойСмотреть фотографии
13:59
Суд в Волгограде конфисковал у компании-нарушителя стеклянную посуду на 3,8 млн рублейСмотреть фотографии
13:52
Бассейны, новая гостиница, студкампус и конгресс-центр: какой должна стать набережная ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%Смотреть фотографии
13:22
В Волгограде ДТП с фурой заблокировало движение трамваев №№2, 5, 6, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
12:56
Бочаров посетил обновленный ТЮЗ в день открытия театрального сезонаСмотреть фотографии
12:20
«Засыпали камнями и пропали»: в Волгограде забуксовал ремонт на улице разведчика ЗоргеСмотреть фотографии
12:14
«Катюша, ну как так?»: в Волгограде похоронили скоропостижно скончавшуюся учительницу гимназии №4Смотреть фотографии
12:01
Замруководителя УФНС Наталья Киргизова ответила на самые злободневные вопросы волгоградцев по налогамСмотреть фотографии
11:00
ВОЛМА – призер всероссийской премии «Экспортер года 2025»Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде потушили пожар площадью 400 кв. метровСмотреть фотографии
10:47
Парк Галицкого в Краснодаре по площади увеличат в два разаСмотреть фотографии
10:21
В ноябре некоторые волгоградцы получат пенсию досрочноСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом водитель всмятку разбил Mercedes об автобус и погибСмотреть фотографии
08:57
В Госдуме задумались о возвращении зимнего и летнего времениСмотреть фотографии
08:33
Под Волгоградом подростку грозит срок за кражу продуктовСмотреть фотографииCмотреть видео
07:43
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде 27 октября простятся с матросом Алексеем КравцовымСмотреть фотографии
 