Запрет на посещение лесов в Волгоградской области могут отменить с 22 октября

В Волгоградской области с 22 октября планируют отменить запрет на посещение лесов и въезд в них. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект приказа подготовлен областным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Напомним, что ранее сообщалось, что такой запрет будет действовать до конца октября. Однако, если приказ будет опубликован, ранее принятое решение будет признано утратившим свою силу с 22 октября текущего года.

Ограничительные меры в лесах Волгоградской области принимаются ежегодно для недопущения пожаров.





