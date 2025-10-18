Экология

Запрет на посещение лесов в Волгоградской области могут отменить с 22 октября

Экология 18.10.2025 11:59
18.10.2025 11:59


В Волгоградской области с 22 октября планируют отменить запрет на посещение лесов и въезд в них. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект приказа подготовлен областным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. 

Напомним, что ранее сообщалось, что такой запрет будет действовать до конца октября. Однако, если приказ будет опубликован, ранее принятое решение будет признано утратившим свою силу с 22 октября текущего года.

Ограничительные меры в лесах Волгоградской области принимаются ежегодно для недопущения пожаров. 


