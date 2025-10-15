Экология

Под Волгоградом МБУ наказали рублем за незаконную добычу воды

15.10.2025
Арбитражный суд Волгоградской области обязал МБУ «Возрождение» в Октябрьском районе возместить вред, нанесенный недрам, в результате добычи воды без лицензии. Сумма составила более 184,5 тысячи рублей, сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

- По результатам проведенного административного расследования, установлен факт осуществления безлицензионной добычи подземных вод на территории хутора Антонов Октябрьского муниципального района Волгоградской области, - сообщили в природоохранном ведомстве. - Ущерб предъявлен для добровольной оплаты. Однако в установленный законом срок юридическое лицо оплату не произвело.


В результате был подан иск в суд, который полностью удовлетворил требования Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора к МБУ «Возрождение» Антоновского сельского поселения.

Решение суда вступило в законную силу.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора


