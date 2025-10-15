С волгоградца взыскали 260 тыс. рублей за свалку в Городище

Житель Волгоградской области в трех судебных инстанциях проиграл дело о возмещении крупного вреда за сброс на почву строительного мусора в поселке Городище. Ему предстоит выплатить 260 тысяч 826 рублей за это экологическое правонарушение, сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.





Напомним, что факт сброса отходов с автомобиля КАМАЗ был установлен весной текущего года в ходе выездного обследования территории в рабочем поселке Городище вблизи здания по ул. Дорожников, 4. Площадь загрязнения составила 30 кв.м. Объем сброшенных на почву отходов - 6 куб.м.

В ходе административного расследования было установлен виновный - это физическое лицо. Виновного в замусоривании территории привлекли к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ. Ему был назначен штраф в сумме 40 тысяч рублей. Также был рассчитан ущерб, нанесенный природе, но добровольно нарушитель его не оплатил. Тогда был подан иск.

Ранее сообщалось, что Дзержинский районный суд обязал местного жителя возместить ущерб почве. Однако решение было обжаловано. Дело дошло до Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, который поддержал требования Росприроднадзора.





- Решениями судов трех инстанций требования Управления удовлетворены в полном объеме, виновное лицо обязано оплатить сумму причиненного вреда. Взыскание вреда находится на контроле Управления Росприроднадзора, - сообщили в ведомстве.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





