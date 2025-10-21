Общество

Участнику СВО в Волгограде передали «Москвич» с ручным управлением

Общество 21.10.2025 17:44
0
21.10.2025 17:44


В Волгограде участник СВО получил в свое распоряжение новый автомобиль. По информации пресс-службы администрации региона, 21 октября адаптированный «Москвич» передал получившему тяжелые ранения военнослужащему из Новониколаевского района Юрию Косову фонд «Защитники Отечества». 

Боец отправился в зону спецоперации в 2023 году в составе штурмовой бригады «Ветераны», участвовал в одной из самых крупных операций по освобождению Авдеевки, после которой был Соледар, а затем Бахмут. Там Юрий был тяжело ранен, после чего перенес несколько сложных операций.

Отметим, до 2024 года Волгоградская область была единственным субъектом РФ, где ветераны боевых действий обеспечивались адаптированными автомобилями — инициатива была предложена губернатором Андреем Бочаровым и реализовывалась на региональном уровне. Всего в Волгоградской области бойцам передано уже более ста машин, приобретенных за счет средств областного бюджета.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.10.2025 19:20
Общество 21.10.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 18:41
Общество 21.10.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 18:39
Общество 21.10.2025 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 18:01
Общество 21.10.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 16:55
Общество 21.10.2025 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 16:25
Общество 21.10.2025 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2025 16:21
Общество 21.10.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 15:31
Общество 21.10.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 14:35
Общество 21.10.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:57
Общество 21.10.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:41
Общество 21.10.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:19
Общество 21.10.2025 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:07
Общество 21.10.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 12:29
Общество 21.10.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 12:02
Общество 21.10.2025 12:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:20
В Волгоградской области больше многодетных семей получат льготыСмотреть фотографии
18:41
В Волгограде арестовали бородачей из видеоролика cо свадебным раллиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
В Волгограде из-за ДТП встало движение трамваев №3Смотреть фотографии
18:01
«Собаки сутулые!»: в Волгограде многодетная унижала, истязала и «забывала» кормить малышейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Участнику СВО в Волгограде передали «Москвич» с ручным управлениемСмотреть фотографии
16:55
В Волжском направлено в суд дело врача, убившего по неосторожности пенсионераСмотреть фотографии
16:25
Что делать, если в квартире нет тепла: куда обращаться при холодных батареях в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
Шахназаров назвал несвоевременным переименование Волгограда в СталинградСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
В Волгограде владельца шашлычной оштрафовали за трудоустройство иностранкиСмотреть фотографии
14:35
Андрей Бочаров потребовал усилить защиту важных систем и объектов от террористовСмотреть фотографии
13:57
Отца Героя России из Камышина наградили в МосквеСмотреть фотографии
13:41
Волгоградцы сообщают о массовом сбое TelegramСмотреть фотографии
13:19
Сотрудники поездов назвали самые необычные вещи, которые забывали пассажирыСмотреть фотографии
13:09
В волгоградской полиции подтвердили участие детей в погроме дома из-за замечанияСмотреть фотографии
13:07
Андрей Бочаров провёл встречу с представителями мусульманского духовенства РоссииСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде новоиспечённых россиян лишили паспортов за неявку в военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Закон не писан? В Волгограде омбудсмен Ростовщиков вмешался в скандал с «рабским» трудом почтальоновСмотреть фотографии
11:55
Стали известны подробности массового ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
11:46
T2 представит цифровые решения на межрегиональном форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA`2025»Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде массовое ДТП спровоцировало пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиков не хотят выпускать из СИЗОСмотреть фотографии
10:47
Под Урюпинском погиб водитель перевернувшейся иномаркиСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцев хотят жестче штрафовать за пожары в лесах и зданияхСмотреть фотографии
10:43
Старенькую «шестерку» скомкало в ДТП с грузовиком на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде снесли старую двухэтажку на ул. БобровскойСмотреть фотографии
10:04
Проделки юных зацеперов сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Закон о защите России от диверсионно-террористических угроз внесен в ГосдумуСмотреть фотографии
08:59
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА по БатайскуСмотреть фотографии
08:53
«Колеса продавал?»: волгоградские силовики задержали в Краснодаре горе-продавца шинСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Дело истязавшей детей бойца СВО готовят к передаче в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
 