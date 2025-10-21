Участнику СВО в Волгограде передали «Москвич» с ручным управлением





В Волгограде участник СВО получил в свое распоряжение новый автомобиль. По информации пресс-службы администрации региона, 21 октября адаптированный «Москвич» передал получившему тяжелые ранения военнослужащему из Новониколаевского района Юрию Косову фонд «Защитники Отечества».

Боец отправился в зону спецоперации в 2023 году в составе штурмовой бригады «Ветераны», участвовал в одной из самых крупных операций по освобождению Авдеевки, после которой был Соледар, а затем Бахмут. Там Юрий был тяжело ранен, после чего перенес несколько сложных операций.

Отметим, до 2024 года Волгоградская область была единственным субъектом РФ, где ветераны боевых действий обеспечивались адаптированными автомобилями — инициатива была предложена губернатором Андреем Бочаровым и реализовывалась на региональном уровне. Всего в Волгоградской области бойцам передано уже более ста машин, приобретенных за счет средств областного бюджета.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»