Экология

Воды мало: для Волжской ГЭС установили новый режим сбросов

Экология 10.10.2025 06:09
0
10.10.2025 06:09


Новые режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада установили в Росводресурсах на заседании, которое прошло 9 октября. Объемы сбросов рассчитывались, исходя из гидрологической обстановки в Волжско-Камском бассейне.

К сожалению, прогноз Росгидромета по водохранилищам каскада на сентябрь оправдался. Суммарный приток в первом осеннем месяце составил 92% нормы – 10,6 км3  при прогнозе 8,9 – 12,9 км3. Не лучше ситуация ожидается и в октябре. Приток воды прогнозируется в объеме 9,0 – 13,0 км3, при норме 14,9 км3 (74% нормы).

- По причине устойчивой межени в бассейне Волжско-Камского каскада начинается внедрение режима экономии водных ресурсов, – отметил глава федерального ведомства Вадим Никаноров.

В частности, режим экономии будет действовать для Камского и Воткинского водохранилищ, так как к концу сентября их уровни приблизились к минимальным навигационным отметкам.

Для волгоградского гидроузла с 11 октября по 10 ноября установлены объемы сбросов на уровне 5200-5400 кубометров в секунду. До 10 октября этот показатель составлял 5300-5500 кубометров в секунду.  



