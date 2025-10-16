Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезоне





В лесничествах Волгоградской области осенью 2025 года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» высадят больше трех миллионов сеянцев. В числе юных деревьев, которым в ближайшие месяцы предстоит укорениться на территории Волгоградского региона: сосны, акации, вяз, ясень.

По уточненным сведениям областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии масштабную работу предстоит провести специалистам в 22-х лесничествах Волгоградской области.

– Наибольшее количество деревьев высадят в Серафимовичском, Нижнечирском, Старополтавском, Калачевском лесничествах – новые лесокультурные площади здесь появятся на 236 га, – рассказали в Облкомприроды. – Первыми к осенней посадке приступили Старополтавское, Новоаннинское и Ольховское лесничества. На сегодняшний день работы проведены на площади более 40 га.

Всего осенью 2025 года под посадками планируют задействовать более 1200 га лесного фонда. С учетом проведенных весной лесопосадочных работ общая площадь лесовосстановления в этом году составит более 2 тыс. га.

– В этом году значительная часть мероприятий по обновлению лесного фонда реализуется благодаря участию Волгоградского региона в проекте по компенсационному лесовосстановлению. В его рамках зеленые насаждения в том или ином субъекте могут появляться взамен вырубленных для строительства или в результате иной хозяйственной деятельности на территории другого региона, – сообщают в профильном комитете администрации Волгоградской области. – По итогам составленного Рослесхозом за 9 месяцев 2025 года рейтинга Волгоградская область наряду и Иркутской и Саратовской вошла в тройку лидеров по объему проведенных компенсационных работ.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото: shedevrum.ai