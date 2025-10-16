Экология

Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезоне

Экология 16.10.2025 16:25
0
16.10.2025 16:25


В лесничествах Волгоградской области осенью 2025 года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» высадят больше трех миллионов  сеянцев. В числе юных деревьев, которым в ближайшие месяцы предстоит укорениться на территории Волгоградского региона: сосны, акации, вяз, ясень.

По уточненным сведениям областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии масштабную работу предстоит провести специалистам в 22-х лесничествах Волгоградской области. 

Наибольшее количество деревьев высадят в Серафимовичском, Нижнечирском, Старополтавском, Калачевском лесничествах – новые лесокультурные площади здесь появятся на 236 га, – рассказали в Облкомприроды. – Первыми к осенней посадке приступили Старополтавское, Новоаннинское и Ольховское лесничества. На сегодняшний день работы проведены на площади более 40 га.

Всего осенью 2025 года под посадками планируют задействовать более 1200 га лесного фонда. С учетом проведенных весной лесопосадочных работ общая площадь лесовосстановления в этом году составит более 2 тыс. га.

– В этом году значительная часть мероприятий по обновлению лесного фонда реализуется благодаря участию Волгоградского региона в проекте по компенсационному лесовосстановлению. В его рамках зеленые насаждения в том или ином субъекте могут появляться взамен вырубленных для строительства или в результате иной хозяйственной деятельности на территории другого региона, – сообщают в профильном комитете администрации Волгоградской области. – По итогам составленного Рослесхозом за 9 месяцев 2025 года рейтинга Волгоградская область наряду и Иркутской и Саратовской вошла в тройку лидеров по объему проведенных компенсационных работ.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото: shedevrum.ai

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
15.10.2025 21:17
Экология 15.10.2025 21:17
Комментарии

0
Далее
Экология
15.10.2025 10:54
Экология 15.10.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Экология
13.10.2025 21:21
Экология 13.10.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Экология
10.10.2025 06:09
Экология 10.10.2025 06:09
Комментарии

0
Далее
Экология
08.10.2025 07:16
Экология 08.10.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Экология
07.10.2025 08:42
Экология 07.10.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Экология
06.10.2025 21:12
Экология 06.10.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Экология
05.10.2025 18:00
Экология 05.10.2025 18:00
Комментарии

0
Далее
Экология
04.10.2025 18:14
Экология 04.10.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Экология
03.10.2025 06:45
Экология 03.10.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Экология
02.10.2025 10:11
Экология 02.10.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2025 07:30
Экология 28.09.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2025 14:14
Экология 27.09.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Экология
25.09.2025 15:50
Экология 25.09.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2025 12:07
Экология 20.09.2025 12:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:42
Андрей Бочаров поздравил коллектив ВолгГМУ с наградой Владимира ПутинаСмотреть фотографии
18:02
«Мощный сигнал элитам и управленцам»: Андрей Чешов предположил, что Бочаров готовит регион к новым трудностямСмотреть фотографии
17:32
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Туманы и заморозки придут в Волгоградскую область к концу неделиСмотреть фотографии
16:49
«Чудом удалось выжить»: о жестоких боях в Запорожье и обороне Белгородщины рассказали мобилизованные волгоградцыСмотреть фотографии
16:25
Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезонеСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области зафиксировали снижение ДТП на железнодорожных переездахСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде автомойка и парк машин экс-главы ГИБДД обращены в доход государстваСмотреть фотографии
15:40
Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топливаСмотреть фотографии
15:14
На севере Волгограда из-за ремонта временно закроют ж/д переездСмотреть фотографии
15:11
«В Волгограде тепло. А мы второго сорта?»: жители Береславки пожаловались на холод в домахСмотреть фотографии
15:02
МегаФон создал специальное предложение для многодетных семейСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионеркуСмотреть фотографии
13:38
Волгоградцам советуют приготовиться к мощному геоштормуСмотреть фотографии
13:31
В обесточенный при атаке дронами Новониколаевский район вернули светСмотреть фотографии
12:59
Волгоградцы заявляют в МВД об обмане при покупке машин из-за границыСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде уволен с поста глава Облкомспорта Владимир ПопковСмотреть фотографии
11:49
Рейсы из Питера и в Дубай задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:33
Путин наградил за заслуги главу комитета облдумы по экологии Ирину СоловьевуСмотреть фотографии
10:59
Последние секунды жизни странного пешехода перед смертельным ДТП в Волгограде попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Под Волгоградом отремонтируют участок трассы на Сальск за 1,2 млрд рублейСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области возвращают свет в дома после атаки на подстанциюСмотреть фотографии
10:15
Расчетный центр ИВЦ ЖКХ объявил победителей акции «Электронная квитанция»Смотреть фотографии
10:01
Судью из Ростова лишили статуса после конфликта с РосгвардиейСмотреть фотографии
09:36
Путин наградил коллектив ВолгГМУ орденом ПочетаСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде админу «Острова Свободы» Серенко на два месяца продлили арестСмотреть фотографии
08:45
Цена АИ-92 опять обновила исторический максимум в РоссииСмотреть фотографии
08:17
Атаку 11 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:01
Власти обесточенного после атаки района Волгоградской области обратились к жителямСмотреть фотографии
07:45
В Волгоградской области к 2030 году отремонтируют 900 км дорог за 33,1 млрд рублейСмотреть фотографии
 