В Волгограде у «черного мусорщика» изъяли фургон с отходами

Экология 13.10.2025 21:21
Полицейские нашли и наказали жителя Волгограда за выгрузку из «ГАЗели» отходов на землю в Центральном районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, правонарушение было зафиксировано на видео 13 октября.

Сотрудники УМВД по городу Волгограду установили, что строительные отходы выгружал 48-летний житель Краснооктябрьского района. В отношении нарушителя составлено три административных материала по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ и 12.37 КоАП РФ. Мужчине предстоит понести наказание за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами, за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и отсутствии ОСАГО.

- Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку, - сообщили в Главке.

