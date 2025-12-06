В волгоградский храм вернулась похищенная икона Иоанна Предтечи





В Дзержинском районе Волгограда полиция по горячим следам раскрыла ограбление православного храма. Несколько дней назад священнослужители обратились за помощью правоохранителей после исчезновения из церкви на бульваре 30-летия Победы иконы Иоанна Предтечи. Вместе со святым образом преступник также похитил дарохранительницу и кадило.







- В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции Дзержинского района задержали 29-летнего подозреваемого в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне правоохранители завершили следственные действия с изъятыми предметами и вернули святыни в церковь.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.