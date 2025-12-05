Федеральные новости

Силовики проводят обыски в администрации Энгельса

05.12.2025
В администрации Энгельсского района Саратовской области, как сообщает ИА «СарИнформ», сегодня прошли обыски. По данным издания, из кабинетов чиновников были изъяты документы.  

– Отмечается, что оперативные мероприятия могут быть связаны с вопросами обеспечения многодетных семей земельными участками. В декабре 2022 года несколько многодетных из Энгельса сообщили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину о полученных от властей непригодных земельных участках. Там не было воды, электричества, газа, канализации. Люди подводили коммуникации за свои деньги. По этому факту завели уголовное дело о халатности, – сообщает саратовское информагентство. 

Более того, в январе 2023 года выяснилось, что из-за отсутствия коммуникаций на участках чиновники Энегльса не оформили землю для половины нуждающихся в жилье многодетных семей. После этого прокуратура выявила и более вопиющий факт – в Энгельсском районе многодетным дали землю под строительство жилья на окраине кладбища.

– В ноябре 2025 года следователи провели с многодетными семьями встречу. После общения с гражданами сотрудники СК пообещали наказать чиновников, «кинувших» многодетных, – передает «СарИнформ».

Лента новостей

22:10
Тревожные СМС получили волгоградцы на свои телефоныСмотреть фотографии
21:44
Поставили на паузу? В Волгограде отменили закупку на ремонт Сарептского путепроводаСмотреть фотографии
21:18
Масштабный пожар на юге Волгограда: сгорели бензовоз и автомойкаСмотреть фотографии
20:55
Волгоградцы сдали в банки 987 кг мелочиСмотреть фотографии
20:33
В Волгограде сотрудник ЧОП сломал нос посетительнице пивмага: возбуждено делоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:06
В Волгограде сдали проект расчистки реки ТоргунСмотреть фотографии
19:43
Силовики проводят обыски в администрации ЭнгельсаСмотреть фотографии
19:22
В морковных полях под Волгоградом силовики нашли озябших нелегаловСмотреть фотографии
18:41
В Волгоградской области оштрафовали хранителя черепов сайгаков с рогамиСмотреть фотографии
17:55
«От радости глаза горели, как у детей»: волгоградка в одиночку повезла гуманитарный груз в зону СВОСмотреть фотографии
17:28
Минцифры вновь расширило «белый список» на случай отключения интернетаСмотреть фотографии
17:02
«Скупавшему» усопших похоронщику заменили условный срок на 2 года «строгача» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
Госуслуги стали безальтернативно запрашивать для входа авторизацию в МахСмотреть фотографии
16:33
Под Волгоградом «застолбят» землю для строящегося путепроводаСмотреть фотографии
15:51
Судья, «завернувший» дело главы Иловлинского района, попросился в отставкуСмотреть фотографии
15:28
«Ростелеком» назвал победителей чемпионата по цифровой грамотности «Изучи интернет» – 2025Смотреть фотографии
15:19
Штраф в 600 тысяч с уничтожением товара наложили на продавца вейпов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
От цехов до школьного класса: Бочаров отметил развитие УрюпинскаСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области отменен режим ЧС, введенный перед СВОСмотреть фотографии
14:19
Детфонд помог двум семьям с двойняшками, страдающими ДЦПСмотреть фотографии
13:42
ПСБ открыл новый офис в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
13:14
Сноса не будет! Прокуратура Волгоградской области обещает после суда не выселять дачниковСмотреть фотографии
13:00
В огородах волгоградцев в декабре «заколосилась» петунияСмотреть фотографии
12:40
Темнокожую иностранку задержали за раскладку наркотиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:05
Гандболисты «Каустика» в Ставрополе победили «ВиктОр»Смотреть фотографии
12:03
Таможенники передали изъятые в Волгоградской области 936 пледов на СВОСмотреть фотографии
11:44
Бочаров проинспектирует инфраструктуру УрюпинскаСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области простятся с 48-летним бойцом СВО с позывным «Хан»Смотреть фотографии
11:07
АвтоУСН с 1 января 2026 года введут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:51
Расчетливая волгоградка потратила 1,3 млн сожителя на одежду и украшенияСмотреть фотографии
 