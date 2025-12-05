Силовики проводят обыски в администрации Энгельса





В администрации Энгельсского района Саратовской области, как сообщает ИА «СарИнформ», сегодня прошли обыски. По данным издания, из кабинетов чиновников были изъяты документы.

– Отмечается, что оперативные мероприятия могут быть связаны с вопросами обеспечения многодетных семей земельными участками. В декабре 2022 года несколько многодетных из Энгельса сообщили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину о полученных от властей непригодных земельных участках. Там не было воды, электричества, газа, канализации. Люди подводили коммуникации за свои деньги. По этому факту завели уголовное дело о халатности, – сообщает саратовское информагентство.

Более того, в январе 2023 года выяснилось, что из-за отсутствия коммуникаций на участках чиновники Энегльса не оформили землю для половины нуждающихся в жилье многодетных семей. После этого прокуратура выявила и более вопиющий факт – в Энгельсском районе многодетным дали землю под строительство жилья на окраине кладбища.

– В ноябре 2025 года следователи провели с многодетными семьями встречу. После общения с гражданами сотрудники СК пообещали наказать чиновников, «кинувших» многодетных, – передает «СарИнформ».