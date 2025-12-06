Над регионами России за ночь сбиты 116 украинских БПЛА





В ночь с 5 на 6 декабря регионы России вновь подверглись массовому налёту БПЛА. По информации Минобороны, атака была успешно отражена дежурными расчётами.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в Минобороны.

В общей сложности удару подверглись 10 регионов России. Больше всего дронов было сбито в Рязанской области – 29 единиц. Ещё 27 уничтожены над Воронежской, 23 – над Брянской, 21 – над Белгородской, 6 – над Тверской, по 3 – над Курской и Липецкой, 2 над Тамбовской и по 1 над Тульской и Орловской областями.

Отметим, несмотря на действующую семь часов в Волгоградской области опасность атаки БПЛА, вражеские беспилотники обошли минувшей ночью регион стороной. При этом уже утром 6 декабря мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о нарушении воздушного пространства региона ударными дронами на границе с Ростовской областью.

Фото из архива Минобороны России