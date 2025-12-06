Общество

В Волгограде и области отменили семичасовую опасность по БПЛА

Общество 06.12.2025 05:53
6 декабря в Волгоградской области сняли режим угрозы опасности атаки БПЛА. Соответствующую смс-рассылку начала единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в оповещениях.

Отметим, как ранее сообщала редакция, об опасности налёта беспилотников специалисты предупредили жителей и гостей региона 5 декабря в 22:02. Гражданам не рекомендовалось находиться на открытых участках улиц, а также в помещениях с окнами в течение 7 часов. При этом ограничения на использование воздушного пространства Волгограда и области гражданскими воздушными судами минувшей ночью не вводились.

Фото: коллаж с элементами сгенерированными ИИ

