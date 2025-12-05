Масштабный пожар на юге Волгограда: сгорели бензовоз и автомойка

В Красноармейском районе Волгограда произошел крупный пожар. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, около восьми вечера 5 декабря на автомойке загорелся пустой бензовоз.
- Огонь перекинулся на здание автомойки. Прибывшие огнеборцы 7 ПСЧ оперативно ликвидировали открытое горение. Открытое горение на площади 800 квадратных метров ликвидировали в 20-35 ч., - пояснили в ведомстве.
Вторую цистерну удалось эвакуировать на безопасное расстояние – она уцелела. Информация о пострадавших не поступала, уточнили в региональном управлении МЧС.
Фото Короче, Волгоград t.me