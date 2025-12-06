Мизулина передаст жалобы волгоградцев на блокировку Roblox в РКН





Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала скандал, разразившийся в России из-за действий «Роскомнадзора» по блокировке популярной у подростков игры Roblox. Десятки тысяч молодых людей и даже их родители завалили общественницу жалобами на необоснованные, по их мнению, ограничения платформы.

- Я понимаю и разделяю обеспокоенность многих людей из-за ограничений, которые сейчас вводятся. Вместе с тем хочу четко пояснить один момент, чтобы в дальнейшем у нас не было недопониманий. Ни я лично, ни Лига безопасного интернета не принимала участия в принятии решений по ограничению FaceTime, Snapchat, Roblox, WhatsApp, Discord и иных платформ на территории России. Все решения по блокировке ресурсов принимает Роскомнадзор, — подчеркнула активистка в своём Telagram-канале.

Также Екатерина Мизулина сообщила, что постарается обобщить все поступающие к ней обращения, и все аргументированные жалобы будут направлены в РКН для рассмотрения по существу.

По информации общественницы, многие родители обращают внимание, что платформа Roblox – это по сути игровой конструктор, который благодаря своей универсальности позволяет не только прожигать время, но и в игровой форме развивать научный потенциал детей.

- Роблокс позволяет ребятам неплохо прокачивать инженерные навыки, знания в области химии, физики. Например, сын на платформе строил атомную электростанцию и город, рассчитывая мощности предприятий и нужды жителей. Есть там и базовые инструменты по программированию. Думаю, зря запретили ресурс, — приводит слова одной из матерей Екатерина Мизулина.

Также родители отмечают, что контент в игре проходит модерацию, а в чате действуют строгие ограничения на нецензурную лексику. При этом в родительском сообществе признают, что, как и любая другая платформа для интернет-коммуникации, Roblox может быть использован злоумышленниками для противоправной деятельности, но если с этим и бороться, то запрещать нужно не отдельную игру или интернет-сервис, а в целом интернет-коммуникацию.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 3 декабря жители Волгоградской области, точно так же как пользователи по всей России, столкнулись с проблемами при попытке получить доступ к Roblox. Позже Роскомнадзор признал блокировку игры. По данным специалистов, данный ресурс массово использовался для распространения экстремистских материалов.