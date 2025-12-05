Расследования

В Волгограде сотрудник ЧОП сломал нос посетительнице пивмага: возбуждено дело

Расследования 05.12.2025 20:33
0
05.12.2025 20:33




В Волгограде возбудили уголовное дело после конфликта, произошедшего в пивном магазине. Ранее в телеграм-каналах появилось видео, снятое  в торговой точке, расположенной на бульваре 30-летия Победы, 76б, на котором видно, как сотрудник ЧОП бьет девушку лицом об стойку. Этому, со слов пострадавшей, предшествовала драка между молодыми людьми, после чего была вызвана группа быстрого реагирования частного охранного агентства.

На другом видео, появившимся также в телеграм-канале, зафиксировано, как пострадавшая грубо выражается в адрес сотрудников ЧОП, а другая девушка показывает им неприличные жесты.
После удара у девушки оказался сломанным нос. Волгоградка  обратилась за медпомощью в больницу и с заявлением в полицию.

В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили факт происшествия.

- 27 ноября 2025 года в ночное время в одном из магазинов Дзержинского района произошёл конфликт. Сотрудники магазина вызвали представителей частного охранного предприятия,  один из которых причинил телесные повреждения присутствующей там посетительнице. Дознавателем районного отдела полиции в отношении сотрудника ЧОПа возбуждено уголовное дело по признакам преступления,  предусмотренного ст 112 УК РФ - Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

Видео Волгоград Без цензуры t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.12.2025 20:33
Расследования 05.12.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2025 19:22
Расследования 05.12.2025 19:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2025 17:02
Расследования 05.12.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2025 15:51
Расследования 05.12.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2025 13:14
Расследования 05.12.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2025 07:30
Расследования 05.12.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 21:11
Расследования 04.12.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 18:50
Расследования 04.12.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 17:29
Расследования 04.12.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 16:17
Расследования 04.12.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 15:45
Расследования 04.12.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 15:17
Расследования 04.12.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 13:45
Расследования 04.12.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 11:54
Расследования 04.12.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 08:03
Расследования 04.12.2025 08:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:10
Тревожные СМС получили волгоградцы на свои телефоныСмотреть фотографии
21:44
Поставили на паузу? В Волгограде отменили закупку на ремонт Сарептского путепроводаСмотреть фотографии
21:18
Масштабный пожар на юге Волгограда: сгорели бензовоз и автомойкаСмотреть фотографии
20:55
Волгоградцы сдали в банки 987 кг мелочиСмотреть фотографии
20:33
В Волгограде сотрудник ЧОП сломал нос посетительнице пивмага: возбуждено делоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:06
В Волгограде сдали проект расчистки реки ТоргунСмотреть фотографии
19:43
Силовики проводят обыски в администрации ЭнгельсаСмотреть фотографии
19:22
В морковных полях под Волгоградом силовики нашли озябших нелегаловСмотреть фотографии
18:41
В Волгоградской области оштрафовали хранителя черепов сайгаков с рогамиСмотреть фотографии
17:55
«От радости глаза горели, как у детей»: волгоградка в одиночку повезла гуманитарный груз в зону СВОСмотреть фотографии
17:28
Минцифры вновь расширило «белый список» на случай отключения интернетаСмотреть фотографии
17:02
«Скупавшему» усопших похоронщику заменили условный срок на 2 года «строгача» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
Госуслуги стали безальтернативно запрашивать для входа авторизацию в МахСмотреть фотографии
16:33
Под Волгоградом «застолбят» землю для строящегося путепроводаСмотреть фотографии
15:51
Судья, «завернувший» дело главы Иловлинского района, попросился в отставкуСмотреть фотографии
15:28
«Ростелеком» назвал победителей чемпионата по цифровой грамотности «Изучи интернет» – 2025Смотреть фотографии
15:19
Штраф в 600 тысяч с уничтожением товара наложили на продавца вейпов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
От цехов до школьного класса: Бочаров отметил развитие УрюпинскаСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области отменен режим ЧС, введенный перед СВОСмотреть фотографии
14:19
Детфонд помог двум семьям с двойняшками, страдающими ДЦПСмотреть фотографии
13:42
ПСБ открыл новый офис в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
13:14
Сноса не будет! Прокуратура Волгоградской области обещает после суда не выселять дачниковСмотреть фотографии
13:00
В огородах волгоградцев в декабре «заколосилась» петунияСмотреть фотографии
12:40
Темнокожую иностранку задержали за раскладку наркотиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:05
Гандболисты «Каустика» в Ставрополе победили «ВиктОр»Смотреть фотографии
12:03
Таможенники передали изъятые в Волгоградской области 936 пледов на СВОСмотреть фотографии
11:44
Бочаров проинспектирует инфраструктуру УрюпинскаСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области простятся с 48-летним бойцом СВО с позывным «Хан»Смотреть фотографии
11:07
АвтоУСН с 1 января 2026 года введут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:51
Расчетливая волгоградка потратила 1,3 млн сожителя на одежду и украшенияСмотреть фотографии
 