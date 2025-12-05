В Волгограде сотрудник ЧОП сломал нос посетительнице пивмага: возбуждено дело











В Волгограде возбудили уголовное дело после конфликта, произошедшего в пивном магазине. Ранее в телеграм-каналах появилось видео, снятое в торговой точке, расположенной на бульваре 30-летия Победы, 76б, на котором видно, как сотрудник ЧОП бьет девушку лицом об стойку. Этому, со слов пострадавшей, предшествовала драка между молодыми людьми, после чего была вызвана группа быстрого реагирования частного охранного агентства.

На другом видео, появившимся также в телеграм-канале, зафиксировано, как пострадавшая грубо выражается в адрес сотрудников ЧОП, а другая девушка показывает им неприличные жесты.

После удара у девушки оказался сломанным нос. Волгоградка обратилась за медпомощью в больницу и с заявлением в полицию.



В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили факт происшествия.



- 27 ноября 2025 года в ночное время в одном из магазинов Дзержинского района произошёл конфликт. Сотрудники магазина вызвали представителей частного охранного предприятия, один из которых причинил телесные повреждения присутствующей там посетительнице. Дознавателем районного отдела полиции в отношении сотрудника ЧОПа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 112 УК РФ - Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - прокомментировали в ведомстве.



Видео Волгоград Без цензуры t.me

