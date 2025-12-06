В Волгоградской области повторно объявлена опасность атаки БПЛА

6 декабря в Волгоградской области была повторно объявлена беспилотная опасность. Рассылку с соответствующими предупреждениями в 7:22 начали массово получать гости и жители региона.
- В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам, — говорится в рассылке РСЧС.
Отметим, одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о фиксации дронов в Чернышковском районе Волгоградской области, граничащем с Ростовской областью. Ранее 6 декабря в 5:12 была отменена предыдущая беспилотная опасность, длившаяся в регионе более семи часов.
Фото: коллаж с элементами, сгенерированными ИИ