В Камышине 100-летний юбилей отмечает ветеран Екатерина Иванова





6 декабря 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, почётному жителю Камышина Екатерине Ивановой. По информации местных властей, женщина прошла практически через все самые ожесточённые сражения против немецко-фашистских захватчиков.

В 1942 году Екатерина Васильевна участвовала в строительстве рокадной дороги к Сталинграду, потом воевала в составе зенитно-артиллерийского полка. Сражалась под Луганском, на Курской дуге, а также в боевых действиях на территории Белоруссии, Литвы, Польши. Участвовала в штурме Кёнигсберга, а потом вместе с подразделением была переброшена на Японский фронт.

В мирной жизни помогла поднимать Камышинский район. Долгое время работала в одноимённом совхозе, а потом на местном хлопчатобумажном комбинате.

Отметим, Екатерина Иванова награждена за боевые подвиги орденом «Отечественной войны 2 степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Жукова».

Фото: администрация Камышина