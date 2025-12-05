В морковных полях под Волгоградом силовики нашли озябших нелегалов

В ГУ МВД по Волгоградской области отчитались об итогах очередного рейда по пресечению нарушений миграционного законодательства. Полицейские нагрянули в поля Городищенского района и обнаружили там 14 иностранцев, незаконно осуществляющих трудовую деятельность. 7 из них находились на территории РФ без соответствующих документов.
В отношении иностранцев составлен 21 административный материал. Семь человек будут помещены в Центр временного содержания иностранных граждан - их отправят на родину.
Работодателя, который незаконно привлек иностранцев к работе, проверяют.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области