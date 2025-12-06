Бастрыкин повторно обратил внимание на нарушение прав инвалидов в Волжском





Председатель СК России Александр Бастрыкин продолжает получать жалобы от жителей Волжского на нарушение прав людей с инвалидностью. На этот раз в интернет-приёмную правоохранительного органа обратилась женщина, дочь которой оказалась фактически замурована в собственной квартире из-за отсутствия пандусов на лестничных площадках.

- В Информационный центр СК России поступило обращение жительницы города Волжского Волгоградской области по вопросу нарушения прав ее дочери, являющейся инвалидом-колясочником. Девушка проживает в многоквартирном доме на улице Мира, входные группы и лестничные марши которого не оборудованы подъемными устройствами. В связи с этим она лишена возможности беспрепятственного выхода из жилого помещения, — сообщили в Следкоме.

При этом мать неоднократно сообщала о проблеме и коммунальщикам, и властям, но решить ситуацию так и не удалось.

По фактам, изложенным в жалобе, начата процессуальная проверка. По поручению Александра Бастрыкина региональным следователям предстоит доложить в центральный аппарат о мерах, предпринятых для восстановления законных прав девушки с инвалидностью. Ход проверки поставлен на контроль.

Отметим, ранее 4 декабря председатель СК России вынужден был отреагировать на аналогичную жалобу ещё одной волжанки. Женщина, лишившаяся конечности, рассказала, как вынуждена ежедневно на собственных руках спускать по лестничным пролётам 11-летнего сына, который также является инвалидом и прикован к инвалидной коляске.

Фото: Следком