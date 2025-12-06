В Волжском камеры засняли выбежавшего под колёса машины пешехода





5 декабря в Волжском камеры засняли необычное ДТП. В полдень на территории 32-го микрорайона мужчина бросился на пешеходный переход, в результате чего угодил прямиком под колёса иномарки. Инцидент произошёл вблизи перекрёстка ул. Карбышева с ул. 40 лет Победы и оказался заснят одной из камер уличного наблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, волжанин выбежал из пекарни по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 26/4. Подбежав к переходу, он едва не угодил под колёса проезжающей мимо машины, успев остановиться. Однако через мгновение, как только автомобиль проехал, молодой человек вновь попытался перебежать дорогу, выскочив буквально перед капотом иномарки.

За доли секунды до столкновения и мужчина понял, что аварии не избежать, попытавшись отскочить в сторону, однако было уже поздно. Ударом парня отбросило на несколько метров. Он сначала грудью стукнулся о капот, после чего рухнул на проезжую часть.

Отметим, молодой человек отделался, похоже, лишь испугом. Поднявшись после наезда и активно жестикулируя и что-то выкрикивая, он подошёл к водителю, после чего продолжил свой путь, правда, уже спокойным шагом.

Фото и видео: POWERNET