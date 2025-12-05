Жителя Палласовского района Волгоградской области привлекли к административной ответственности за хранение четырех черепов сайгаков с рогами. Нарушителю назначили штраф в сумме 2,5 тысячи рублей.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мужчина хранил в своем хозяйстве без разрешения, выданного специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды, черепа животных, принадлежащих виду, внесенному в Красную книгу РФ.

Протокол об административном правонарушении был составлен по ст. 8.35 КоАП РФ. Решение о наказании принял мировой судья судебного участка № 44 Палласовского судебного района.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото природный парк «Эльтонский» VK.com