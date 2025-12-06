Общество

В Волгограде с инновациями обновляют коллектор на ул. Кирова

06.12.2025
06.12.2025 11:59


В Кировском районе Волгограда «Концессии» приступили к капитальному ремонту канализационного коллектора на ул. Кирова. Работы проводятся инновационным методом спиральной навивки полимерного материала, что позволяет обновить магистраль без раскопок и остановки водоснабжения потребителей.


- Первым этапом мы промываем коллектор водой под давлением для полного восстановления пропускной способности. Затем проводим телевизионную инспекцию для обследования участка и определения профиля трубопровода. Только после этого происходит сама навивка, - сообщил журналистам представитель подрядной организации Станислав Морозов.

Все работы разворачиваются внутри действующего коллектора. На время финального этапа по навыке специалисты организуют перекачку стоков в обход обновлённого участка.


Отметим, с использованием данной технологии «Концессии» рассчитывают обновить 148 метров старого бетонного коллектора диаметром 600 мм, эксплуатируемого более 45 лет. После завершения работ восстановленный участок должен проработать не менее 50 лет. Ранее такой же метод обновления канализационных сетей применялся специалистами при замене двух канализационных ниток на улице Репина.

Фото: «Концессии водоснабжения»

