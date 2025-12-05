Экономика

Волгоградцы сдали в банки 987 кг мелочи

Экономика 05.12.2025 20:55
05.12.2025 20:55


В Волгоградской области подвели итоги осеннего этапа «Монетной недели», которая проходила по всей стране с 22 сентября по 4 октября. Участники акции могли обменять накопившиеся металлические деньги на бумажные купюры без комиссии или зачислить сумму на свой банковский счет. Общий объем собранных монет составил 987 килограммов.

Как рассказали в волгоградском отделении банка РФ, за период осенней акции жители региона вернули в оборот больше 240 тысяч монет на сумму 877,5 тысячи рублей. Чаще всего приносили монеты номиналом 10 рублей – их  доля составила примерно четверть от общего числа. На втором месте – мелочь номиналом 10 копеек (87 килограммов). На третьем месте – монеты номиналом 25 рублей. Их оказалось  90 штук, тогда как в период предыдущей весенней акции таких было всего 4. 

В отличие от бумажных купюр металлические деньги дольше служат, однако стоимость их производства значительно выше. В банке подчеркнули, что возвращение мелочи в оборот позволит значительно снизить затраты на чеканку, а также повысить доступность монет для торгово-сервисных предприятий, которым они нужны для мелких расчетов. 

Напомним, «Монетная неделя» проходит по всей стране при поддержке Банка России дважды в год: весной и осенью. Общий вес собранных монет в Волгоградской области в 2025 году составил 2,2 тонны. 

Фото волгоградского отделения банка РФ

