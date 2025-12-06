Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасном гололёде на дорогах





В Волгоградской области вновь объявлено об ухудшении погодных условий. По информации Гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории северных районов региона дороги могут превратиться в каток.

Согласно прогностической карте для ЮФО, на фоне ночных заморозков и туманов ожидается сильный гололёд. Из-за опасного природного явления в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать вплоть до 13:00 7 декабря.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в регионе продолжается постепенное понижение температуры атмосферного воздуха. Согласно уточнённому прогнозу Волгоградского ЦГМС, 7 и 8 декабря по области ночью температура может опуститься до -9 ºC, а днём будет находится в диапазоне от -2 до +3 ºC.

Фото из архива ИА «Высота 102»