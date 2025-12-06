Общество

Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасном гололёде на дорогах

Общество 06.12.2025 09:42
0
06.12.2025 09:42


В Волгоградской области вновь объявлено об ухудшении погодных условий. По информации Гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории северных районов региона дороги могут превратиться в каток.

Согласно прогностической карте для ЮФО, на фоне ночных заморозков и туманов ожидается сильный гололёд. Из-за опасного природного явления в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать вплоть до 13:00 7 декабря.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в регионе продолжается постепенное понижение температуры атмосферного воздуха. Согласно уточнённому прогнозу Волгоградского ЦГМС, 7 и 8 декабря по области ночью температура может опуститься до -9 ºC, а днём будет находится в диапазоне от -2 до +3 ºC.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.12.2025 10:53
Общество 06.12.2025 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2025 09:42
Общество 06.12.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2025 09:06
Общество 06.12.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2025 08:03
Общество 06.12.2025 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2025 07:41
Общество 06.12.2025 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2025 07:24
Общество 06.12.2025 07:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2025 05:53
Общество 06.12.2025 05:53
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 22:10
Общество 05.12.2025 22:10
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 18:41
Общество 05.12.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 17:55
Общество 05.12.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 15:19
Общество 05.12.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 14:48
Общество 05.12.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 14:38
Общество 05.12.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 14:19
Общество 05.12.2025 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2025 13:00
Общество 05.12.2025 13:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:53
Мизулина передаст жалобы волгоградцев на блокировку Roblox в РКНСмотреть фотографии
10:30
«Не нашлось лидера»: гандболистки «Динамо-Синары» в Волгограде проиграли «Черноморочке»Смотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области в развитие заводов вложено 125 млн рублейСмотреть фотографии
09:42
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасном гололёде на дорогахСмотреть фотографии
09:06
Бастрыкин повторно обратил внимание на нарушение прав инвалидов в ВолжскомСмотреть фотографии
08:47
«Ротор» возглавляет рейтинг посещаемости в Первой лиге Смотреть фотографии
08:03
Над регионами России за ночь сбиты 116 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:41
В Волгоградской области повторно объявлена опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:24
Волгоградских бизнесменов начнут штрафовать за отсутствие в штате ветеранов СВОСмотреть фотографии
06:32
В Волжском камеры засняли выбежавшего под колёса машины пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
05:53
В Волгограде и области отменили семичасовую опасность по БПЛАСмотреть фотографии
22:10
Тревожные СМС получили волгоградцы на свои телефоныСмотреть фотографии
21:44
Поставили на паузу? В Волгограде отменили закупку на ремонт Сарептского путепроводаСмотреть фотографии
21:18
Масштабный пожар на юге Волгограда: сгорели бензовоз и автомойкаСмотреть фотографии
20:55
Волгоградцы сдали в банки 987 кг мелочиСмотреть фотографии
20:33
В Волгограде сотрудник ЧОП сломал нос посетительнице пивмага: возбуждено делоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:06
В Волгограде сдали проект расчистки реки ТоргунСмотреть фотографии
19:43
Силовики проводят обыски в администрации ЭнгельсаСмотреть фотографии
19:22
В морковных полях под Волгоградом силовики нашли озябших нелегаловСмотреть фотографии
18:41
В Волгоградской области оштрафовали хранителя черепов сайгаков с рогамиСмотреть фотографии
17:55
«От радости глаза горели, как у детей»: волгоградка в одиночку повезла гуманитарный груз в зону СВОСмотреть фотографии
17:28
Минцифры вновь расширило «белый список» на случай отключения интернетаСмотреть фотографии
17:02
«Скупавшему» усопших похоронщику заменили условный срок на 2 года «строгача» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
Госуслуги стали безальтернативно запрашивать для входа авторизацию в МахСмотреть фотографии
16:33
Под Волгоградом «застолбят» землю для строящегося путепроводаСмотреть фотографии
15:51
Судья, «завернувший» дело главы Иловлинского района, попросился в отставкуСмотреть фотографии
15:28
«Ростелеком» назвал победителей чемпионата по цифровой грамотности «Изучи интернет» – 2025Смотреть фотографии
15:19
Штраф в 600 тысяч с уничтожением товара наложили на продавца вейпов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
От цехов до школьного класса: Бочаров отметил развитие УрюпинскаСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области отменен режим ЧС, введенный перед СВОСмотреть фотографии
 