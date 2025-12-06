В Волгоградской области в развитие заводов вложено 125 млн рублей





В Волгоградской области Росстат подвёл промежуточные итоги инвестиционной активности за 9 месяцев 2025 года. По информации экспертов, которые приводит администрация региона, в экономику и социалку в общей сложности вложено 240,9 млрд рублей, в том числе 125 млн рублей пошло на модернизацию местных заводов.

- Наибольшие вложения направлены на развитие обрабатывающих производств — более 113 млрд рублей, что почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (72,6 млрд рублей). В обеспечение электроэнергией, газом и паром инвестировано более 8,4 млрд рублей, в добычу полезных ископаемых — 2,8 млрд рублей, в водоснабжение и водоотведение — 565,7 млн рублей, - уточнили в пресс-службе облпромторга.

Отметим, по данным специалистов, в Волгоградской области реализуется три десятка инвестиционных проектов. Один из самых масштабных – строительство комплекса по производству нержавеющего проката. Согласно планам властей, к 2036 году в экономику в развитие региона должно быть в общей сложности вложено более 1 трлн рублей.

Фото: администрация Волгоградской области