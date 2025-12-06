



5 декабря в Волгограде состоялся съезд Торгово-промышленной палаты Волгоградской области. По информации пресс-службы организации, делегаты продлили полномочия руководителя Вадима Ткаченко ещё на пять лет. Соответствующее решение одобрило абсолютное большинство участников общественного объединения.

В рамках мероприятия собравшихся поприветствовала от имени руководства региона заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская. Она вручила союзу почётную грамоту за большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

Отметим, в 2025 году ТПП Волгоградской области исполняется 35 лет. При этом Вадим Ткаченко бессменно возглавляет организацию уже на протяжении 13 лет, с 6 апреля 2012 года.

Фото: ТТП Волгоградской области / t.me