



В Волгоградской области комитет по труду и занятости разработал новый закон, вводящий обязательные квоты для трудоустройства ветеранов специальной военной операции по защите Донбасса. С 1 марта 2026 года бизнесмены, работающие на территории региона, будут обязаны оформлять на работу бывших военнослужащих.

Новые нормы затронут предприятия с численностью работников более 100 человек. Такие организации обязаны предоставлять 1% рабочих мест от среднесписочной численности работников для трудоустройства бойцов.





Расчёт общей численности работников, а также количества работающих ветеранов коммерсантам предстоит производить ежеквартально и направлять соответствующие данные в облкомтруд.

Освободить от новых правил трудоустройства власти планируют общественные объединения инвалидов, организации, находящиеся в процедуре банкротства, отсутствии у ветеранов СВО, стоящих на учёте в центрах занятости, необходимой работодателю профессиональной квалификации.

Новым законом отдельно оговаривается, что за игнорирование правил коммерсанты будут привлекаться к административной ответственности. Согласно нормам ст. 5.27 КоАП РФ, за первичное нарушение трудового законодательства для юрлиц предусмотрены штрафы до 50 тыс. рублей, за повторное – до 70 тыс. рублей.

Отметим, проект закона «Об определении числа рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в Волгоградской области» в настоящее время проходит финальные согласования перед внесением в региональную думу. К категории особо нуждающихся в социальной защите граждан документ, помимо ветеранов СВО, относит и лиц, освободившихся из исправительных учреждений, в течение года после освобождения.