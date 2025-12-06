В Волгограде 5 лет тюрьмы грозит курьеру за 4 кг пропавших раков





В Волгограде полиция расследует уголовное дело по факту кражи. Несколько дней назад 20-летний курьер покусился на раков, заказанных 23-летней волгоградкой в одном из ресторанов.

- Во время расследования установлено, что юноша, работая в сервисе службы доставки товаров, 26 ноября 2025 года получил заказ на доставку 4 килограммов раков. В пути следования у него возникла мысль об их присвоении, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Примечательно, что отведать деликатес мужчина так и не смог. Весь день он развозил другие заказы, а вечером, когда пришёл домой, обнаружил, что раки испортились.

Отметим, в свою очередь, не дождавшаяся заказа молодая гурманка написала в сервис доставки претензию и обратилась в полицию. Отметим, горе-воришка теперь находится под следствием. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: сгенерировано ИИ GigaChat