В Волгограде прокуратура добилась ужесточения наказания фигуранту уголовного дела о подстрекательстве к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации. Сегодня, 5 декабря, Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Дзержинского районного суда от 19 сентября 2025 года в отношении 32-летнего ранее судимого Сергея Толстикова, директора похоронной фирмы.
– Толстиков предложил знакомому склонить путем подкупа сотрудников ГКУ Волгоградской области «Центр управления и связи» сообщать сведения об обнаружении трупов граждан с целью оперативного предложения родственникам услуг по организации похорон. Соответствующая информация копировалась сотрудниками учреждения из базы данных информационной системы сведений о поступающих в экстренные службы вызовах. При этом сведения содержали персональные данные. В дальнейшем указанная информация за денежное вознаграждение передавалась фигуранту уголовного дела, – рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Как ранее сообщало V102.RU, группа из 6 сотрудников службы экстренных вызовов занималась «сливом» данных об умерших с 2021 по 2024 годы.
За содеянное, вопреки позиции государственного обвинения, районный суд приговорил Толстикова к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Диспетчеры службы «112» в качестве наказания получили штрафы в размере от 90 до 110 тысячи рублей.
Надзорный орган в апелляционной инстанции настаивал на ужесточении приговора директору похоронной фирмы. Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, исключив из приговора применение условной меры и окончательно определив Толстикову 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.