



«Ехать быстро. Без крайней необходимости не останавливаться». С этой инструкцией волгоградка Галина Воложанина отправлялась в зону боевых действий на машине, доверху загруженной гуманитарной помощью. По вязким, буквально пластилиновым, дорогам она пролетала со скоростью 120-140 км/ч, не всегда успевая оглядеться по сторонам. И вот, наконец, финал маршрута и первый за всю дорогу вздох облегчения. О своей волонтерской работе и первой поездке за «ленточку» волонтёр рассказала корреспондентам ИА «Высота 102».

Пятого декабря в России и во всем мире отмечают День волонтера. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН праздник был утверждён в 1985 году. В нашей стране свой официальный статус он обрёл в 2017-м. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Галина Воложанина – оператор котельной по профессии и доброволец по состоянию души. Любительница лошадей, она часто помогала работникам конюшни, а после начала СВО стала собирать посылки на фронт.





– Просто помочь для меня – это норма. Я не ищу своей выгоды и по силам помогаю тем, кто в этом нуждается. На конюшне еще давно я познакомилась с 25-летним мальчишкой, который после мобилизации ушел на фронт, – вспоминает Галина. – Наверное, с желания хоть чем-то ему помочь и началась моя волонтёрская история. Что-то отвезла, что-то привезла, потом занялась закупкой парафина – сначала на местных оптовках, потом на маркетлейсах, а дальше вместе с волонтёрами мы вышли непосредственно на завод-производитель. Параллельно собирала гуманитарный груз. Чего только ни несли мне местные жители – кто-то пустые банки, кто-то овощи, закрутки, кто-то собственноручно связанные носки, вкусняшки для бойцов.

Как и другим волонтерам СВО, Галине не раз приходилось слышать типичные вопросы «Зачем тебе это? Они и так получают деньги». Но чаще она не разочаровывалась, а, напротив, заново знакомилась с людьми, которых, казалось бы, знала уже давно.

– Конечно, было много моментов, о которых хотелось бы забыть. Но как приятно было видеть в одной упряжке с собой давних знакомых. Приходишь в наш волонтёрский отряд, замечаешь их удивленный взгляд и улыбку: «О, и ты здесь?». И на душе теплеет, – улыбается жительница Городищенского района. – Я давно общаюсь с ребятами, которые находятся в зоне боевых действий и знаю, что кроме помощи им нужны наше внимание и поддержка. У них на стенах висят детские рисунки, которые нам могут показаться какой-то обыденностью. Это действительно трогает.





«Я просто сказала, что мне нужно ехать»

Когда с приходом первых холодов жители Волгоградской области стали загружать машины зимними вещами, объемными колесами и одеялами, нехватка транспорта для доставки гуманитарной помощи стала весьма ощутимее. После разговора с одним из бойцов Галина Воложанина, еще не знавшая всех деталей поездки, решилась на серьезный разговор с домашними: «Мне нужно ехать!»

– Муж, который тоже помогает ребятам, к сожалению, не смог разделить со мной эту поездку. Но, как ни странно, отпустил меня одну. Наверное, я была убедительна, – смеется волонтёр. – Мы, зрелые люди, принимаем решение быстро. Я сказала: «Надо!». Он ответил «Есть!». Конечно, в голове крутились разные мысли. Были и сомнения, и страхи. Больше всего боялась пробить в дороге колесо и стать жертвой дрона или укатить на украинские позиции – навигатор в тех местах не работает от слова совсем.





На доверху заполненной машине волгоградка в одиночку доехала до Таганрога. Ее финальной точкой на карте должен был стать городок в районе Мариуполя. Однако вскоре Галине пришлось корректировать свои планы и собираться с духом – бойцы ждали её в совсем другом населенном пункте Запорожской области.

– Знакомый парнишка, которому я и везла гуманитарную помощь, не смог приехать в назначенное место. Боевое задание... Что делать? Выгрузиться прямо в степи я, конечно, не могла. Везти груз обратно – тоже абсурд. В итоге взяла в кулак всю свою волю и вместе с другими волонтерами поехала в Запорожскую область. Дорога становилась все хуже и хуже, на обочинах все чаще появлялась разбитая техника, а мы набирали скорость – тормозить и филигранничать на таких участках попросту опасно, – вспоминает Галина Воложанина. – За все время пути мы остановились лишь однажды – рядом с разбитой С-400, которая стала местом стихийного мемориала. Прямо на боевой машине установили флаги и поставили иконы.





Несмотря на все сложности пути, Галина Воложанина нисколько не сгущает красок. Напротив, находит поводы для улыбки и чаще вспоминает светлые моменты.

– Ехала, как ежик в тумане (cмеется)/ И, благодаря друзьям-волонтерам, добралась без приключений и происшествий. На месте ребята встречают со всем радушием. Конечно, они слегка дичают без общения с внешним миром. Им хочется рассказать о себе и своей семье, что-то спросить у меня. Интересно ведь, зачем вдруг в одного я решила проделать такой путь? Для меня же эти мальчишки 19, 26, 28 лет – дети, у которых в момент встречи в глазах загорелась радость. Значит, все не зря.

Едва вернувшись из своей первой поездки «за ленточку», волонтер из Волгоградской области раздумывает над очередным «марш-броском» в зону СВО.

– Несмотря на опасность, хочется поехать туда еще. Конечно, я общаюсь с бойцами и знаю о происходящем из первых уст. Но, увидев все это собственными глазами, я прониклась еще сильнее. Мы им действительно нужны. Как некий маячок, везущий на своем небольшом автомобиле тепло родного дома, – заключает Галина Воложанина.

Фото Галины Воложаниной