Госуслуги стали безальтернативно запрашивать для входа авторизацию в Мах

5 декабря ряд пользователей Госуслуг сообщили, что больше не могут зайти в интернет-портал с помощью кода подтверждения по смс. Взамен им предлагают безальтернативно подтвердить свой вход через мессенджер Мах без возможности пропустить это условие.

- Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер Мах. Подключите Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера, - приводит РИА Новости поступающие пользователям уведомления.

По данным федеральных изданий, с такой проблемой столкнулись жители Московской области и Владивостока. Пользователи возмущены исчезновением кнопки «Пропустить», которая ранее позволяла отказаться от установки госмессенджера.

Неизвестно, столкнулись ли с такой проблемой жители Волгоградской области. Так, редакции ИА «Высота 102» 5 декабря удалось зайти в Госуслуги как обычно. Никакой обязательной авторизации в мессенджере Мах интернет-портал не запрашивал.

