Астраханцы заметили едкую гарь за несколько часов до волгоградцев

20.10.2025 10:33
Жители Астраханской области заметили запах едкой гари за несколько часов до волгоградцев, которые массово стали жаловаться на качество воздуха минувшей ночью. Так, например, новостной портал Арбуз сообщал об удушающей вони еще 19 октября около 20.30 мск. 

Одновременно издание уточняло со ссылкой на астраханское управление МЧС и причины происхождения запаха гари. 

– Как уверяют в региональном управлении МЧС, на территории Астраханской области никаких пожаров сейчас нет. Но они есть в соседнем Казахстане, откуда с учетом направления ветра и идет дым именно в сторону Астрахани. Также запах гари могут ощущать жители центральных и южных районов области. Тоже из-за Казахстана, – писало накануне СМИ. 

Волгоградское управление МЧС, напомним, придерживается версии коллег о происхождении запаха гари и дымки, накрывшей Волгоград и область в ночь с 19 на 20 октября.  

При этом, заметим, жители Волгоградского региона скептически отнеслись к сообщению, так как отмечают, что воздух наполнен химическим запахом, схожим с запахом жженой шерсти. Аналогичные комментарии, к слову, можно заметить и в астраханских пабликах. 

13:24
С начала года в путешествие по железной дороге отправили более трех тысяч животныхСмотреть фотографии
13:05
Волгоградские артисты покорили «Вассой Железновой» зрителей в ЯрославлеСмотреть фотографии
13:04
Волгоградский школьник Вадим Храмов выступил в полуфинале ток-шоу «Ты супер»Смотреть фотографии
12:36
Им ничего не будет? Установлены дети, разгромившие дом семьи в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
В Волгоградской области силовики забрали с овощных полей 153 мигрантаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Проект бюджета Волгоградской области на 2026 год внесут в облдуму до 1 ноябряСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ливнейСмотреть фотографии
11:10
Накормившей младенца смертельными макаронами няне дали время вырастить своего ребенкаСмотреть фотографии
10:51
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Астраханцы заметили едкую гарь за несколько часов до волгоградцевСмотреть фотографии
10:22
На улице Лавровой в Волгограде снесли незаконную автомойкуСмотреть фотографии
10:14
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге научно-технологического развитияСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде прощаются с почётным энергетиком Петром Захаровичем КувакинымСмотреть фотографии
10:02
Банк обманом пытался отобрать квартиру у волгоградки за мизерный долгСмотреть фотографии
09:17
У 70-летнего волгоградца списали со счета в банке 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
08:53
Принесло из Казахстана? МЧС назвало причину тотального запаха гари в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:45
Волгоградцы досрочно получат пенсии и «детские» в ноябреСмотреть фотографии
07:52
Волгоградцы массово жалуются на крыс, насекомых и дырявые крышиСмотреть фотографии
07:36
«Просачивается через окна»: жуткая вонь окутала районы ВолгоградаСмотреть фотографии
07:01
Мерзкий запах в районе облбольницы тревожит жителей Ангарского в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:53
Срок выдачи УК лицензий в Волгограде сократят до 10 днейСмотреть фотографии
06:25
Вещание десятка телеканалов прервано в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:10
«Ротор» 20 октября сыграет с «Факелом» в Воронеже  Смотреть фотографии
20:27
В Волгограде из-за ДТП встало движение трамваев №13Смотреть фотографии
19:55
«Почему вы не любите сами себя?»: волгоградские мастера шиномонтажа предупредили о повышении цен в непогодуСмотреть фотографии
19:10
Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде и области проливные дожди ожидаются в начале неделиСмотреть фотографии
17:49
В России задумались о 12-летке в школахСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде оштрафовали трех водителей за езду с друзьями в багажникеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
«Страшнее всего быть равнодушным»: многодетный отец - о совместных родах, инфантильности молодежи и правилах воспитанияСмотреть фотографии
 