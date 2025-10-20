Астраханцы заметили едкую гарь за несколько часов до волгоградцев





Жители Астраханской области заметили запах едкой гари за несколько часов до волгоградцев, которые массово стали жаловаться на качество воздуха минувшей ночью. Так, например, новостной портал Арбуз сообщал об удушающей вони еще 19 октября около 20.30 мск.

Одновременно издание уточняло со ссылкой на астраханское управление МЧС и причины происхождения запаха гари.

– Как уверяют в региональном управлении МЧС, на территории Астраханской области никаких пожаров сейчас нет. Но они есть в соседнем Казахстане, откуда с учетом направления ветра и идет дым именно в сторону Астрахани. Также запах гари могут ощущать жители центральных и южных районов области. Тоже из-за Казахстана, – писало накануне СМИ.

Волгоградское управление МЧС, напомним, придерживается версии коллег о происхождении запаха гари и дымки, накрывшей Волгоград и область в ночь с 19 на 20 октября.

При этом, заметим, жители Волгоградского региона скептически отнеслись к сообщению, так как отмечают, что воздух наполнен химическим запахом, схожим с запахом жженой шерсти. Аналогичные комментарии, к слову, можно заметить и в астраханских пабликах.