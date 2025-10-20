В Волгограде третий раз за год пересмотрят городской бюджет





В Волгограде городская дума третий раз за год рассмотрит поправки к местному бюджету. По информации депутатов, доходная часть казны пополнится ещё одной целевой дотацией из регионального бюджета, а также из ряда других источников.

От региона муниципалитет получит 1 024 821,4 тыс. рублей и ещё 605 467,8 тыс. рублей за счёт роста собственных налоговых и неналоговых доходов.

- Дополнительные средства вышестоящих бюджетов предусмотрены на реализацию инфраструктурных проектов, касающихся строительства ряда объектов водоснабжения. Это — водоводы на Горной поляне, Верхней Ельшанке, Родниковой долине, под Волго-Донским судоходным каналом, — уточнили в пресс-службе гордумы.

Также часть доходов пойдёт на расселение аварийного жилья, строительство и обновление дорог ул. Латошинская, ул. Ангарская, ул. 8-й Воздушной Армии и прочие дорожные работы.

Отметим, после утверждения поправок депутатами на ближайшем заседании доходная часть бюджета составят 45 014 259,9 тыс. рублей, расходы — 45 105 259,9 тыс. рублей. Ранее в феврале 2025 года парламентарии «накинули» 4,6 млрд рублей, а в июле — ещё 1,1 млрд рублей.