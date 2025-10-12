«Ротор» дома выиграл у «Черноморца» со счетом 2:0

Долгожданную победу «Ротора» празднуют сегодня, 12 октября, болельщики сине-голубых. Волгоградский клуб дома выиграл у «Черноморца» со счетом 2:0.
Автором первого гола сине-голубых стал Михаил Мальцев. Он поразил ворота гостей на 54-й минуте. А во втором тайме дебютный гол забил Максим Кайнов.
Напомним, на сегодняшней встрече на «Волгоград Арене» присутствовали 12127 зрителей. Благодаря победе сине-голубые поднялись на третье место в турнирной таблице и прервали трехматчевую безвыигрышную серию.
Прошедший матч был богатым на эмоции, переживания, массу острых моментов и чудесные спасения. Подробнее – скоро в фоторепортаже V102.RU.
Фото Геннадия Гуляева V102.RU