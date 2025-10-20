На улице Лавровой в Волгограде снесли незаконную автомойку

Автомойку, которая была возведена самовольно, снесли к Кировском районе Волгограда по решению суда, сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону.

Установлено, что волгоградец получил в долгосрочную аренду земельный участок и построил на нем автомойку и кафетерий. Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию у него не было. Администрация города обратилась с иском к владельцу самостроя с требованием снести незаконный объект. Суд иск удовлетворил.

Хозяин автомойки в добровольном порядке решение не исполнил. В рамках исполнительного производства его ограничили в праве выезда за пределы России, наложили запрет на регистрационные действия в отношении имущества и транспортных средств, а также несколько раз привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).





В итоге владелец самостроя решился на его снос. Работы прошли под контролем судебных приставов.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области





