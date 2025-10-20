Происшествия

На улице Лавровой в Волгограде снесли незаконную автомойку

Происшествия 20.10.2025 10:22
0
20.10.2025 10:22


Автомойку, которая была возведена самовольно, снесли к Кировском районе Волгограда по решению суда, сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону.

Установлено, что волгоградец получил в долгосрочную аренду земельный участок и построил на нем автомойку и кафетерий. Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию у него не было. Администрация города обратилась с иском к владельцу самостроя с требованием снести незаконный объект. Суд иск удовлетворил.

Хозяин автомойки в добровольном порядке решение не исполнил. В рамках исполнительного производства его ограничили в праве выезда за пределы России, наложили запрет на регистрационные действия в отношении имущества и транспортных средств, а также несколько раз привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). 


В итоге владелец самостроя решился на его снос. Работы прошли под контролем судебных приставов.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
20.10.2025 12:04
Происшествия 20.10.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2025 10:51
Происшествия 20.10.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2025 09:17
Происшествия 20.10.2025 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.10.2025 11:49
Происшествия 19.10.2025 11:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2025 21:44
Происшествия 18.10.2025 21:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2025 19:25
Происшествия 18.10.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2025 18:12
Происшествия 18.10.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2025 17:17
Происшествия 18.10.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2025 10:47
Происшествия 18.10.2025 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2025 10:12
Происшествия 18.10.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2025 08:20
Происшествия 18.10.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2025 00:16
Происшествия 18.10.2025 00:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2025 21:03
Происшествия 17.10.2025 21:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2025 16:01
Происшествия 17.10.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2025 13:17
Происшествия 17.10.2025 13:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:24
С начала года в путешествие по железной дороге отправили более трех тысяч животныхСмотреть фотографии
13:05
Волгоградские артисты покорили «Вассой Железновой» зрителей в ЯрославлеСмотреть фотографии
13:04
Волгоградский школьник Вадим Храмов выступил в полуфинале ток-шоу «Ты супер»Смотреть фотографии
12:36
Им ничего не будет? Установлены дети, разгромившие дом семьи в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
В Волгоградской области силовики забрали с овощных полей 153 мигрантаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Проект бюджета Волгоградской области на 2026 год внесут в облдуму до 1 ноябряСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ливнейСмотреть фотографии
11:10
Накормившей младенца смертельными макаронами няне дали время вырастить своего ребенкаСмотреть фотографии
10:51
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Астраханцы заметили едкую гарь за несколько часов до волгоградцевСмотреть фотографии
10:22
На улице Лавровой в Волгограде снесли незаконную автомойкуСмотреть фотографии
10:14
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге научно-технологического развитияСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде прощаются с почётным энергетиком Петром Захаровичем КувакинымСмотреть фотографии
10:02
Банк обманом пытался отобрать квартиру у волгоградки за мизерный долгСмотреть фотографии
09:17
У 70-летнего волгоградца списали со счета в банке 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
08:53
Принесло из Казахстана? МЧС назвало причину тотального запаха гари в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:45
Волгоградцы досрочно получат пенсии и «детские» в ноябреСмотреть фотографии
07:52
Волгоградцы массово жалуются на крыс, насекомых и дырявые крышиСмотреть фотографии
07:36
«Просачивается через окна»: жуткая вонь окутала районы ВолгоградаСмотреть фотографии
07:01
Мерзкий запах в районе облбольницы тревожит жителей Ангарского в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:53
Срок выдачи УК лицензий в Волгограде сократят до 10 днейСмотреть фотографии
06:25
Вещание десятка телеканалов прервано в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:10
«Ротор» 20 октября сыграет с «Факелом» в Воронеже  Смотреть фотографии
20:27
В Волгограде из-за ДТП встало движение трамваев №13Смотреть фотографии
19:55
«Почему вы не любите сами себя?»: волгоградские мастера шиномонтажа предупредили о повышении цен в непогодуСмотреть фотографии
19:10
Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде и области проливные дожди ожидаются в начале неделиСмотреть фотографии
17:49
В России задумались о 12-летке в школахСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде оштрафовали трех водителей за езду с друзьями в багажникеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
«Страшнее всего быть равнодушным»: многодетный отец - о совместных родах, инфантильности молодежи и правилах воспитанияСмотреть фотографии
 