



20 октября в СУ СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту гибели в пожаре на ул. Бурейской 4-летнего мальчика. Ребёнок погиб, когда взрослых не было дома.

- Ребёнок гостил у своей бабушки, которой в момент возгорания дома не было - она ненадолго отлучилась на улицу. Прибывшие на место сотрудники спасательной службы оперативно ликвидировали возгорание, однако спасти малолетнего не удалось, - подчеркнули в пресс-службе волгоградского Следкома.

Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, пожар в многоквартирном доме №8В на ул. Бурейской Дзержинского района Волгограда произошёл в 18:00. Спустя всего 19 минут он был потушен, однако и этого времени хватило чтобы произошла трагедия. По информации прокуратуры Волгоградской области причиной возгорания могло послужит замыкание электропроводки.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области