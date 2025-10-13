В Волгограде «Бочарников-дерби» выиграл младший





В один день и в одно время с матчем «Ротор» - «Черноморец» в Волгограде состоялся еще один увлекательный матч. Гандбольный. Неизвестно, кто придумал такой «финт ушами», чтобы две городские команды играли в одно время, но известно, что финты эти не красят ни город, ни руководителей гандбольного клуба.

А играли две команды, которые тренируют два Дмитрия Бочарникова. Старший – Константинович, руководит волгоградским «Каустиком». Младший – Викторович тренирует московскую команду «МССУОР № 2-Академия». Дмитрий Викторович, свою команду в прошлом сезоне впервые в истории вывел в Суперлигу. Дмитрий Константинович не так давно впервые в истории опустил команду из Суперлиги, но через год вернул её обратно. Благо, конкуренции практически не было.

В дерби Бочарниковых сильнее оказался младший. Уже в первом тайме его подопечные уходили в отрыв сначала на 5 мячей, а перед свистком на перерыв – на шесть.

Во второй половине отрыв достигал девяти мячей. И только в концовке встречи гости позволили местной команде сократить разрыв в счете до более приличного. Победа москвичей – 38:33 (19:13).

«Каустик» остается на предпоследнем, 11-ом месте таблицы, набрав 2 очка. У «МССУОР № 2-Академии» очков стало 6 – и они поднялись на седьмое место.