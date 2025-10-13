Спорт

В Волгограде «Бочарников-дерби» выиграл младший

Спорт 13.10.2025 06:46
0
13.10.2025 06:46


В один день и в одно время с матчем «Ротор» - «Черноморец» в Волгограде состоялся еще один увлекательный матч. Гандбольный. Неизвестно, кто придумал такой «финт ушами», чтобы две городские команды играли в одно время, но известно, что финты эти не красят ни город, ни руководителей гандбольного клуба.

А играли две команды, которые тренируют два Дмитрия Бочарникова. Старший – Константинович, руководит волгоградским «Каустиком». Младший – Викторович тренирует московскую команду «МССУОР № 2-Академия». Дмитрий Викторович, свою команду в прошлом сезоне впервые в истории вывел в Суперлигу. Дмитрий Константинович не так давно впервые в истории опустил команду из Суперлиги, но через год вернул её обратно. Благо, конкуренции практически не было.

В дерби Бочарниковых сильнее оказался младший. Уже в первом тайме его подопечные уходили в отрыв сначала на 5 мячей, а перед свистком на перерыв – на шесть.

Во второй половине отрыв достигал девяти мячей. И только в концовке встречи гости позволили местной команде сократить разрыв в счете до более приличного. Победа москвичей – 38:33 (19:13).

«Каустик» остается на предпоследнем, 11-ом месте таблицы, набрав 2 очка. У «МССУОР № 2-Академии» очков стало 6 – и они поднялись на седьмое место.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
13.10.2025 08:21
Спорт 13.10.2025 08:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2025 17:59
Спорт 12.10.2025 17:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2025 17:24
Спорт 12.10.2025 17:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2025 17:08
Спорт 12.10.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2025 16:05
Спорт 12.10.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2025 19:29
Спорт 11.10.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2025 12:16
Спорт 11.10.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2025 11:26
Спорт 11.10.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2025 06:59
Спорт 11.10.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2025 22:07
Спорт 10.10.2025 22:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2025 21:56
Спорт 10.10.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2025 20:08
Спорт 10.10.2025 20:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2025 15:50
Спорт 10.10.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.10.2025 23:53
Спорт 09.10.2025 23:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.10.2025 19:13
Спорт 09.10.2025 19:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:47
«Мадам пришлось уговаривать»: рыбак из Волгограда выловил красотку-щукуСмотреть фотографии
08:21
«Эмоции самые положительные»: смотрим кадры победного матча «Ротора» против «Черноморца» Смотреть фотографии
07:49
Запрет на вылов щуки в Волге вступает в силу с 13 октябряСмотреть фотографии
07:34
Силы ПВО Минобороны перехватили 103 дрона ВСУ в регионах РоссииСмотреть фотографии
06:52
В Волжский на сутки доставят чудотворную икону Феодоровской Божией МатериСмотреть фотографии
06:46
В Волгограде «Бочарников-дерби» выиграл младшийСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде и области на новой неделе начнет пропадать ТВ-сигналСмотреть фотографии
05:58
Пять часов провел волгоградский аэропорт в закрытом режимеСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде экологи заподозрили очередной самосвал в уничтожении природыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:42
СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ против волгоградцевСмотреть фотографии
20:00
Бастрыкин поручил СК заняться аварийной дорогой к хутору Столяров под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:52
Синоптики предупредили волгоградцев о надвигающихся морозахСмотреть фотографии
17:59
«Ротор» дома выиграл у «Черноморца» со счетом 2:0Смотреть фотографии
17:34
«Нас не заменит никакой искусственный интеллект»: молодой почтальон из Фролово — о том, почему пришел в профессию и решил остаться в ней навсегдаСмотреть фотографии
17:24
12127 зрителей насчитали на матче «Ротора» и «Черноморца»Смотреть фотографии
17:08
Первый тайм матча «Ротора» и «Черноморца» закончился нулевой ничьейСмотреть фотографии
16:44
Волгоградские УК за 9 месяцев получили 310 штрафов на 36 млнСмотреть фотографии
16:05
Болельщики и футболисты почтили память экс-игрока «Ротора» Максима БондаренкоСмотреть фотографии
15:11
Под Волгоградом задержали пенсионера, вскрывшего грудь 57-летнему знакомомуСмотреть фотографии
14:22
«Скорость достигла экстремального уровня»: учёные РАН вновь сулят землянам магнитную бурюСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде женщину госпитализировали после поездки в троллейбусе №10аСмотреть фотографии
12:56
«Не все вспомнят даже дату полёта Гагарина»: астроном посетовал на низкий уровень знаний волгоградцевСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде задержан бородач, отрабатывавший «кунг-фу» на детской площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
«Теперь дело за УК»: в мэрии Волгограда сообщили о подаче тепла во все МКДСмотреть фотографии
10:42
В Москве наградили гидротехника из Волгоградской области Кайрата КалелгалиеваСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде и области отменили режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
09:34
Для людей или для галочки? Волгоградцы жалуются на вышедшие из строя на остановках таблоСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области введён режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:27
В небе над Россией за ночь ликвидированы 32 БПЛАСмотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области на высылку мигрантов потратят 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
 