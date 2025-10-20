В Волгограде ребёнок погиб в сгоревшей квартире на ул. Бурейской





20 октября в Дзержинском районе Волгограда произошёл пожар в девятиэтажке. Объята пламенем оказалась одна из жилых квартир в доме №1В на ул. Бурейской. Информацию о трагическом происшествии подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- В 18:00 поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе Волгограда. В одной из квартир многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 3 кв. метра. Подразделения 21-й ПСЧ ликвидировали горение в 18:19, — уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.

Отметим, причина пожара уточняется. Погибшему ребёнку, по данным специалистов, было всего четыре года.

Фото из архива ИА «Высота 102»