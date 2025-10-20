Сразу две пенсии могут получать ряд волгоградцев

Соцфонд России назвал категории граждан, которые имеют право на получение одновременно двух пенсий, передает V102.RU.

В большинстве случаев, как отметили специалисты СФР, если гражданин одновременно имеет право на получение различных пенсий, то ему назначается одна из них. Но есть исключения для следующих категорий граждан:

— получивших инвалидность вследствие военной травмы;

— участники добровольческих формирований, получившие инвалидность вследствие увечья или заболевания в связи со службой по контракту;

— получившие инвалидность в ходе спецоперации или в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР;

— участники ВОВ с инвалидностью;

— награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», имеющие инвалидность.

Аналогичное право есть и у членов семей, потерявших кормильца в лице военнослужащего или гражданина, пребывавшего в добровольческих формированиях, погибшего в период прохождения службы по призыву или вследствие военной травмы. Это родители погибших, вдовы (вдовцы) не вступившие в новый брак, дети с инвалидностью и инвалиды с детства I и II групп, являющиеся детьми погибшего.

Военные пенсионеры могут также получать страховую пенсию по старости по достижению пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 лет для женщин), если имеется не менее 15 лет страхового стажа на должностях, не относящихся к военной службе и ИПК не менее 30.

Право на одновременное получение пенсии за выслугу лет и доли страховой пенсии по старости также есть у лётчиков-испытателей и федеральных государственных гражданских служащих.

Фото из архива V102.RU

