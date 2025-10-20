



В прокуратуре взяли на контроль проверку, организованную правоохранительными органами по факту гибели 4-летнего ребёнка во время пожара в доме №8В на ул. Бурейской Волгограда. На место выехал прокурор Дзержинского района.

- По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Судя по опубликованным кадрам, очаг возгорания был локализован на кухне.

Напомним, как ранее сообщала редакция, информация о возгорании в многоэтажке поступила на пульт спасателей в 18:00. При этом спустя 19 минут возгорание уже было потушено, но трагедия уже произошла.