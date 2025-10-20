Расследования

В Суровикино «денежный» нарушитель ПДД в одночасье стал уголовником

Расследования 20.10.2025 14:00
В Суровикино Волгоградской области Следственный комитет расследует уголовное дело о взяточничестве. В преступлении подозревается один из местных жителей, попытавший по-свойски решить вопрос с инспектором, зафиксировавшим нарушение ПДД.

- 21 сентября текущего года в городе Суровикино нарядом ДПС был остановлен автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением местного жителя, имевшего явные признаки опьянения. Осознавая, что ему грозит административная ответственность, мужчина попытался избежать наказания и предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей за непринятие мер в отношении него, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.



Правоохранитель не оценил подход нарушителя к решению сложившейся ситуации и потребовал прекратить нарушать закон. Однако это водителя не вразумило. В результате информация о неудачной взятке дошла до руководства Госавтоинспекции, которое инициировало уголовное разбирательство.

Отметим, свою вину горе-взяточник признал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки должностному лицу за бездействие. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина также был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

