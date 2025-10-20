Проект бюджета Волгоградской области на 2026 год внесут в облдуму до 1 ноября

Администрация Волгоградской области завершает работу над главным финансовым документом региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Как сообщил на оперативном совещании сегодня, 20 октября, губернатор Андрей Бочаров, проект бюджета будет внесен на рассмотрение в облдуму до 1 ноября, сообщает V102.RU со ссылкой на обладминистрацию.

По его словам, работа над наполнением бюджета идет в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, с учетом прогноза основных макроэкономических показателей развития региона на ближайший и среднесрочный период. Задействованы эксперты и специалисты Минфина России, Федеральной налоговой службы, проводятся консультации с профессиональным и деловым сообществом, с депутатами облдумы.

- Отдельное внимание уделяется вопросам приоритетного обеспечения выполнения задач специальной военной операции, задачам обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области, выполнению принятых социальных обязательств, своевременной реализации задач национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области, - сообщил губернатор. - Совместно с депутатами, с сенаторами Федерального Собрания Российской Федерации от Волгоградской области проводится работа по решению задач социально-экономического развития Волгоградской области при формировании федерального бюджета.

Андрей Бочаров на совещании поставил перед финансово-экономическим блоком, всеми своими заместителями, руководителями исполнительных органов Волгоградской области следующие задачи:

— обеспечить выполнение приоритетных направлений и задач социально-экономического развития Волгоградской области;

— совместно с налоговыми органами, с предприятиями и организациями реального сектора экономики обеспечить прочную основу при формировании доходной части бюджета для выполнения стоящих перед регионом социально-экономических задач на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов;

— предусмотреть в ходе исполнения бюджетных назначений мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств на основе приоритетности, в том числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства;

— до 1 ноября 2025 г. внести проект областного бюджета на рассмотрение Волгоградской областной Думы.

Фото: администрации Волгоградской области





