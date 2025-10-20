Расследования

Накормившей младенца смертельными макаронами няне дали время вырастить своего ребенка

20.10.2025 11:10
В городе Волжском Волгоградской области вынесли приговор няне, которая накормила макаронами 11-месячного ребенка, в результате чего он скончался. Суд назначил женщине два года в колонии общего режима. Однако отбывать наказание она будет позже. 

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о гибели ребенка ранее. Известно, что няней волжанка нанялась, будучи сама в декретном отпуске. 4 мая утром волжанка додумалась накормить младенца макаронами, положила его на диван и вышла в другую комнату. Когда женщина вернулась обратно, малыш уже синел, а приехавшая скорая констатировала его смерть. 

По сведениям прокуратуры, отбывать наказание волжанка будет лишь тогда, когда вырастет ее собственный ребенок – он должен находиться при матери до 14 лет. Волжанка признана виновной по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим гибель ребенка. 

