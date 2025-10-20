В Волгоградской области силовики забрали с овощных полей 153 мигранта





В Городищенском районе Волгоградской области полицейские провели очередной рейд по мигрантам. Совместно с оперативниками ФСБ и спецподразделениями Росгвардии правоохранители устроили облаву на нелегалов, привлечённых к уборке овощей с местных полей. В спецоперации также были задействованы расчёты БПЛА.







- Правоохранителями проверено 153 иностранных гражданина, 48 из которых доставлены в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области. В отношении доставленных иностранцев составлено 86 административных материалов за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, 17 нелегалов были помещены в центр временного содержания. В ближайшее время они будут выдворены на родину.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области