Облздрав сообщил о состоянии шести пострадавших в ДТП на трассе под Волгоградом

Трое детей, которые пострадали в ДТП в Быковском районе Волгоградской области, были доставлены в больницу №7 в Волгограде. Как сообщили V102.RU в облздраве, двоих несовершеннолетних госпитализировали в хирургическое и травматологическое отделения. Еще один ребенок был отправлен на амбулаторное долечивание.

Трое взрослых, в числе которых водители столкнувшихся машин, госпитализированы в больницу имени Фишера.

- Состояние пациентов стабильное. Все пострадавшие получают необходимое лечение, - заявили в обздраве.

Напомним, что крупная авария произошла вечером 19 октября на 654 км автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград». В результате столкновения Mercedes и «ВАЗ-2107» пострадали 6 человек, включая троих детей.





