Чудотворную икону «Федоровская» увезли из волгоградского собора

Сегодня, 20 октября, чудотворная Феодоровская икона Божией Матери покинула пределы Волгоградской митрополии, передает V102. RU.

Как сообщили в епархии, тысячи верующих смогли поклониться святыне, попросить Божию Матерь о защите и помощи. Святыня пребывала на волгоградской земле десять дней. Доступ верующих к иконе был открыт ежедневно.

Несмотря на дождь в Волгограде проводить чудотворную икону пришли десятки горожан.





Справка. Феодоровская икона Божией Матери считается покровительницей династии Романовых, ее родовой иконой. Связано это было с тем, что в 1613 году в Костроме этим святым образом был благословлен на царство юный Михаил Романов. Принцессы — иностранки, выходя замуж за русских великих князей и принимая для этого Православие, по традиции в честь Феодоровской иконы получали отчество Феодоровна.

Чудотворный образ Феодоровской Божией Матери издавна почитается как икона, особо покровительствующая семейному благополучию, рождению чад у бездетных супругов, воспитанию детей, дарующая матерям благополучное разрешение от бремени.

Фото: Константин Броневицкий, Андрей Березовский / Волгоградская епархия





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!