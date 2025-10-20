Сотрудники правоохранительных органов установили всех, кто принимал участие в погроме жилого дома в Николаевском районе Волгоградской области. Все они - несовершеннолетние, сообщил V102.RU источник в правоохранительных органах Волгоградской области.

- Они все несовершеннолетние. Их четверо. Говорят, что сделали это, так как думали, что дом заброшен. И в нем никто не живет, - рассказал собеседник агентства. - Сейчас во всех обстоятельствах разбираются компетентные органы. Но уже сейчас можно сказать, что за это придется отвечать родителям детей, так как несовершеннолетние не достигли возраста привлечения к ответственности.

На данный момент установлено, что происшествие случилось в селе Политотдельское Николаевского района Волгоградской области.

Видео погрома появилось в местных пабликах. На кадрах полностью уничтоженное жилище с выбитыми стеклами, разгромленной сантехникой, мебелью, дырами в стенах и дверях. Хозяева жилища, которые, судя по всему и записали видео, сообщили, что злоумышленники ничего целого в доме не оставили.





Ранее указывалось, что погром устроили трое детей, которым 6, 8 и 9 лет за то, что им сделали замечание по поводу мата. Несовершеннолетним якобы это не понравилось и они, вооружившись монтировками, разгромили жилище мужчины. В морозилку дети положили петуха с разрубленной головой.

Видео: Волгоград / t.me

Коллаж V102.RU

