Общество

В Волгограде полиция задержала участников свадебного ралли бородачей

Общество 20.10.2025 19:55
0
20.10.2025 19:55


20 октября в Волгограде полиция проводит оперативные мероприятия бородачей. Мужчины ради лихого свадебного ролика устроили дрифт на центральных улицах города. Свои похождения участники картежа затем сами же опубликовали в социальных сетях.



Опасные манёвры колоритные водители сначала совершили у собора Александра Невского, после чего принялись танцевать лезгинку и совершать сальто на парковке у гостиницы «Волгоград». Второй локацией для съёмок стал пр. Ленина. Для пущей бравады на одну из машин горячие парни установили бутафорские мигалки, после чего принялись с новым усердием пересекать двойную сплошную и жечь покрышки прямиком посреди оживлённой дороги.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, двое из участников уже задержаны. Во время опроса один из мужчин рассказал, что у его сестры была свадьба и поэтому молодой человек без прав решил погеройствовать на камеру, сев за руль. Второй бородач также признался, что установил на машину спецсигналы исключительно ради «картинки» и не хотел доставить неудобства другим автолюбителям.

Отметим, в настоящее время Госавтоинспекция устанавливает место нахождения и других участников свадебного ралли. Им всем грозит административная ответственность.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

